İtalyan basından Beşiktaş iddiası
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Lazio'nun sol beki ıza Durmisi transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Lazio ise Durmisi'yi yeni sezon hazırlık kampına dahil etmedi.
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