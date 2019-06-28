İtalya'dan Fenerbahçe iddiası | Video haber
İtalyan basını Bbologna'dan ayrılması beklenen Ganalı Godfred Donsah'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu yazdı.
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