İtalya'dan Dorukhan Toköz için flaş iddia
İtalyan basını, Udinese'nin Dorukhan Toköz transferi için Beşiktaş ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını iddia etti.
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