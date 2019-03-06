İstikrar abidesi Başakşehir
Başakşehir, son yıllarda Süper Lig'in en istikrarlı takımı... Her sezon üzerine koyan turuncu-lacivertliler, tarihinin en başarılı sezonunu yaşıyor...
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