İstikrar abidesi Başakşehir
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İstikrar abidesi Başakşehir

Başakşehir, son yıllarda Süper Lig'in en istikrarlı takımı... Her sezon üzerine koyan turuncu-lacivertliler, tarihinin en başarılı sezonunu yaşıyor...

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06 Mart 2019 , Çarşamba
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