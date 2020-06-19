İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde atılan goller! | İZLEYİN
A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Finalde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte yarı finalde oynanan maçlarda atılan goller...
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