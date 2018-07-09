İşte yeni Aslan: Henry Onyekuru
Galatasaray transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi..
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