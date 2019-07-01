İşte Vedat Muriç zirvesinden ilk görüntüler
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul'daki bir otelde Vedat Muriç transferi için bir araya geldi. İşte sadece A Spor ekibinin ulaştığı o görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! İşte ödenecek rakam
- Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
- Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...
- Fenerbahçe dünya yıldızı için teklifini yaptı!
- Konoplyanka için flaş sözler! "Fenerbahçe'de..."
- Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
- FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!
- Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.