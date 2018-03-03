İşte Türkiye'nin Roberto Carlos'u! Müthiş gol!..
Kocaeli Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan ve 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen 1999 doğumlu Sümeyra Kıvanç, attığı golle akıllara Roberto Carlos'un gollerini getirdi.
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