İşte Trabzonspor'un yeni marşı!
Allame isimli ünlü rapçi Hamza Gül'ün bordo mavili takım için hazırladığı marş Trabzonspor Resmi YouTube kanalından yayınlandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından kareler
- Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi John Obi Mikel'in sıra dışı yaşam öyküsü! Başına gelmeyen kalmamış...
- Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!
- Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)
- Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu
- Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi
- Trabzonspor - Kayserispor maçından kareler
- Abdülkadir Ömür jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.