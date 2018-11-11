İşte Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının sebebi
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz'a gönderdiği mesajla Şenol Güneş'in Tolgay Arslan'ı neden kadro dışı bıraktığını açıkladı.
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