İşte Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının sebebi
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    İşte Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının sebebi

    A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz'a gönderdiği mesajla Şenol Güneş'in Tolgay Arslan'ı neden kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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    11 Kasım 2018, Pazar
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