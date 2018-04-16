İşte Terim'in takıma dinlettiği o şarkı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerken teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularına maç öncesi şarkı dinlettirmesi sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu. İşte Fatih Terim'in takım otobüsünde dinlettiği o şarkı
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