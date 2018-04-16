İşte Terim'in takıma dinlettiği o şarkı – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    İşte Terim'in takıma dinlettiği o şarkı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerken teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularına maç öncesi şarkı dinlettirmesi sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu. İşte Fatih Terim'in takım otobüsünde dinlettiği o şarkı

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle