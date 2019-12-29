İşte Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok...
Süper Lig'in ilk yarısı bugün oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla tamamlandı. A Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç, Takım Oyunu programında Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini belirledi. Süper Lig'in en iyi 11'inde Galatasaray ve Fenerbahçe'den hiçbir isim yer almadı. İşte Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i...
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