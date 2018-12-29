İşte Serdar Aziz'in menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı anlar! Sadece A Spor görüntüledi!
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İşte Serdar Aziz'in menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı anlar! Sadece A Spor görüntüledi!

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Serdar Aziz'in menajeri ile yaptığı transfer toplantısının görüntülerine A Spor ulaştı.

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29 Aralık 2018, Cumartesi
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