İşte Şenol Güneş'in çıldırdığı anlar! – Fotomaç TV
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    İşte Şenol Güneş'in çıldırdığı anlar!

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadelenin 49. dakikasında Talisca'ya yapılan müdahaleye faul verilmemesi sonucu hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

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    19 Nisan 2018, Perşembe
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