İşte Ronaldinho'nun rekor kıran videosu
Dün futbolu bırakan Ronaldinho'nun bir spor giyim markası için kamera karşısına geçtiği 2005 tarihli bu reklam videosu YouTube'da 1 milyon izlenme sınırını geçen ilk video olmuştu.
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