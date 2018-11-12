İşte Onur ve Burak'ın kadro dışı kalmasının sebebi...
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    İşte Onur ve Burak'ın kadro dışı kalmasının sebebi...

    Gazeteci Selahattin Kınalı, Onur ve Burak'ın kadro dışı kalmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kınalı, "Onur ve Burak'ın kadro dışı kalmasının sebebi ekonomik, etik ve performans" ifadelerini kullandı.

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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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