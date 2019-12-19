İşte olaylı maçın tüm görüntüleri...
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya gelmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında rakibine direnemedi ve sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. İşte olaylı maçın tüm görüntüleri...
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