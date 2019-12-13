İşte Okan Buruk'un zaferi getiren konuşması
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Mönchengladbach maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı. İşte detaylar...
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