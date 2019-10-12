İşte Millilerimizin golü ve müthiş sevinç | İZLEYİN
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi. İşte Millilerimizin golü ve müthiş sevinç...
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