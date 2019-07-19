İşte 'Küçük Xavi' lakaplı Seri
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri özellikle Nice formasıyla oynadığı dönemdeki futboluyla yükselişe geçti. Kısa sürede adını duyurdu, dünya yıldızlarıyla birlikte görev aldı. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi "Küçük Xavi" lakaplı Seri'yi mercek altına aldık...
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