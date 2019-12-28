İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı...

İkinci devreye iyi hamlelerle hızlı bir giriş yapmak isteyen ve şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yeni isimler gündeme gelmeye başladı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir ismi açıkladı. Tüzemen, "Galatasaray, 30 yaşındaki Milan'lı futbolcu Giacomo Bonaventura'yı kadrosuna katmak istiyor." ifadelerini kullandı.