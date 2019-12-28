İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı...
Süper Lig'in ilk yarısının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. İkinci devreye iyi hamlelerle hızlı bir giriş yapmak isteyen ve şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yeni isimler gündeme gelmeye başladı.
İkinci devreye iyi hamlelerle hızlı bir giriş yapmak isteyen ve şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yeni isimler gündeme gelmeye başladı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir ismi açıkladı. Tüzemen, "Galatasaray, 30 yaşındaki Milan'lı futbolcu Giacomo Bonaventura'yı kadrosuna katmak istiyor." ifadelerini kullandı.
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