İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü Diagne'nin kariyeri
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da 1 yıl içinde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi askıya alındı
- Serdar Aziz Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri
- Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Beşiktaş...
- Abdurrahim Albayrak'tan Alan Carvalho ve Pato açıklaması
- Galatasaray'a golcü müjdesi!
- Galatasaray Wilfried Bony ile anlaşmak üzere!
- Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Transferle gidiyor...
- Galatasaray'da Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...