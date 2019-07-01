İşte Galatasaray'ın son Vedat Muriç teklifi | Video haber
Galatasaray’ın Muriç gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Okan Koç, Spor Ajansı programında Galatasaray’ın Vedat Muriç gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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