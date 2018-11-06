İşte Galatasaray'ın Schalke karşısındaki ilk 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Schalke deplasmanına çıkıyor. İşte sarı kırmızılıların maça çıkması beklenen ilk 11'i...
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