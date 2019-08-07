İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Akhisarspor - Galatasaray Süper Kupa final mücadelesinin 34. dakikasında Galatasaray, Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
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