İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor'u konuk ediyor. İşte sarı-kırmızılılar'da maça başlaması beklenen 11 isim...
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