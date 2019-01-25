İşte Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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