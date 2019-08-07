İşte Galatasaray'ın golü | İZLEYİN
Süper Kupa final maçında Galatasaray, Akhisarspor karşısında Belhanda'nın 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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