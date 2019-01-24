İşte Galatasaray'ın forvet adayları
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşünde transferlerle ilgili konuştu. Albayrak 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. İşte Galatasaray'ın gündeminde olan forvet adayları...
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