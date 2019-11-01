İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i
Süper Lig'in 10. haftasında perde Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılıyor. Türk Telekom stadyumunda saat 20.30'da oynanacak mücadelede Kayseri hakemi Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma öncesi özellikle Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 merakla bekleniyor. İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesinin muhtemel ilk 11'leri....
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi!
- Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri
- Avrupa futboluna Türk damgası!
- Galatasaray'daki Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde...
- İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor muhtemel 11'leri
- Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.