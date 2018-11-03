İşte Fırat Aydınus'un derbi raporu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a söylediği sözlere A Spor ekibi ulaştı.
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