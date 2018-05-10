İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, Janssen'i sarı kartla cezalandırdı.
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