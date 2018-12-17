İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi
A Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor canlı yayınında Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı.
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