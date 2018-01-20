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    İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. İşte Sarı-Lacivertliler'de maça başlaması beklenen 11 isim...

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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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