İşte Fenerbahçe'nin emsal görüntüleri

Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında çıkan tribün olayları nedeniyle, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulundu. Mostoroğlu, Fenerbahçe'nin emsal olarak göstermek için hazırladığı görüntüleri yayınladı.