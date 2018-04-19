İşte F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yarı final yolculuğu – Fotomaç TV
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    İşte F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yarı final yolculuğu

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında finale yükselmek için Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, yarı final yolculuğunda güçlü rakipleri saf dışı bıraktı. İşte o maçlar.....

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    19 Nisan 2018, Perşembe
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