İşte F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yarı final yolculuğu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında finale yükselmek için Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, yarı final yolculuğunda güçlü rakipleri saf dışı bıraktı. İşte o maçlar.....
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