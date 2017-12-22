İşte Fatih Terim'in bugün tarihi imzayı atacağı saat!
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim 4. kez sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Resmi imza ise bugün saat 15:00'te statta atılacak.
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