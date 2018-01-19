İşte EURO 2024 logo ve sloganı!

Türkiye'nin düzenlemek için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın logo ve sloganı bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Türkiye 'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, bugün İstanbul'da düzenlendi. Hazırlanan tanıtım videosu "Birlikte paylaşalım" sloganı ile son buldu



Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yer aldı.



Logonun hikayesi

Türkiye'nin UEFA EURO 2024 logosundaki renk kırmızı, evrensel dostluk ve hoşgörüyü simgeliyor. Aynı zamanda yeni bir başlangıç yapan insanların yaşama sevincini dile getiren kırmızının sıcaklığında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için cesaret ve enerji de var. UEFA EURO 2024 logosundaki şık siyah renk, Avrupa Futbol Şampiyonası'na bilgelik katıyor. Gücün renklerdeki simgesi siyah, Türk insanının mizacındaki ağırbaşlılık ve asaletten de ayrı düşünülemez. Futbolda kendi kararını veren kahraman insanların denge, yeniden doğuş, öz güven ve yüksek konsantrasyon karakteri, yağmurla dolu bulutlar gibi bereketli siyahın derinliğinde anlam buluyor.



Geometride evrenin küçük bir modeli olan daire, takım, takım ruhu ve mükemmeli aramayı içeren UEFA EURO 2024 logosundaki güçlü mesajlarını en yoğun şekilde futbol topunda sembolleştiriyor.



Daire ile özgün bir uyum gösteren yıldız, erdem, profesyonellik ve üretkenliği hedefleyen insan bedenini temsil ediyor. TFF'nin çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma, ülke genelinde katılımı artırma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma misyonu da yıldızla anlatılıyor. Yıldızın etrafındaki beş adet beşgen, futbolcu, teknik adam, taraftar, hakem ve golü simgeliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai hedef Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği idealinin coşkusu, kendini kalp şeklindeki 2024 rakamında ifade ediyor. 2024 ve Türkiye ifadesinin birleşmesi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma arzusu ve Türkiye'nin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor.