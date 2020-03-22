İşte erteleme kararıyla akıllara gelen sorular
Süper Lig'in ertelenmesiyle birlikte futbolseverlerin aklına bazı sorular geldi. İşte en fazla merak edilen konular...
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