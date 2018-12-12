İşte Ersun Yanal'ın açıklanmamasının sebebi
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında teknik direktör Ersun Yanal'ın resmi olarak açıklanmamasının sebebini açıkladı.
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