İşte Erman Toroğlu'nun kırmızı kart yorumu!
Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Pepe'nin pozisyonunu A Spor ekranlarında Eman Toroğlu yorumladı.
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