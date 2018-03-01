İşte dev derbinin ilk 11'leri
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. İşte dev derbide maça başlaması beklenen ilk 11'ler...
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