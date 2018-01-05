CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    video
    Videoyu Daralt

    İşte Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü o anlar

    Burak Yılmaz'ın aracıyla takla attığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

    Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.


    Yılmaz'ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz'ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor. Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.

    Etiketler:
    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    05 Ocak 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu
    • 0
    • 0


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle