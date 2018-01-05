İşte Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü o anlar
Burak Yılmaz'ın aracıyla takla attığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.
Yılmaz'ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz'ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor. Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.
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