İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı!

Hakan Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:

Erol Kaynar Beşiktaş'ta daha önce yöneticilik yapan ve camia tarafından sevilen birisi. Kaynar, daha önce de Beşiktaş başkanlık seçimine girmiş ancak o seçimi kaybetmişti. Camianın önde gelenleri Erol Kaynar ile yaptıkları görüşmede başkan adayı olmasını istediler ve Kaynar bu istek üzerine "Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmak olmaz. Ben ekibimle birlikte Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı oluyorum" açıklamasını yaptı. Bu gelişme sonrası Erol Kaynar'ın Beşiktaş'ın ilk resmi başkan adayı olduğunu söyleyebiliriz.

Gündoğar ayrıca başkanlığa adaylığını koyup koymayacağı merak konusu olan Fikret Orman'ın adaylığını koymayacağını ve başkanlık görevini bıraktığını söyledi.