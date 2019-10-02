İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Fikret Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

Hakan Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:

Erol Kaynar Beşiktaş'ta daha önce yöneticilik yapan ve camia tarafından sevilen birisi. Kaynar, daha önce de Beşiktaş başkanlık seçimine girmiş ancak o seçimi kaybetmişti. Camianın önde gelenleri Erol Kaynar ile yaptıkları görüşmede başkan adayı olmasını istediler ve Kaynar bu istek üzerine "Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmak olmaz. Ben ekibimle birlikte Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı oluyorum" açıklamasını yaptı. Bu gelişme sonrası Erol Kaynar'ın Beşiktaş'ın ilk resmi başkan adayı olduğunu söyleyebiliriz.

Gündoğar ayrıca başkanlığa adaylığını koyup koymayacağı merak konusu olan Fikret Orman'ın adaylığını koymayacağını ve başkanlık görevini bıraktığını söyledi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Ekim 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN