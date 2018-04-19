işte Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle verilmeyen golü!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında, Beşiktaş'ın 9. dakikada Babel'in ayağından bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında, Beşiktaş'ın 9. dakikada Babel'in ayağından bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
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