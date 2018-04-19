işte Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle verilmeyen golü! – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    işte Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle verilmeyen golü!

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında, Beşiktaş'ın 9. dakikada Babel'in ayağından bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında, Beşiktaş'ın 9. dakikada Babel'in ayağından bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    19 Nisan 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle