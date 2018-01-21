İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte Siyah-Beyazlılar'da maça başlaması beklenen 11 isim...
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