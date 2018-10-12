İşte Arda Turan'ın ateş ettiği görüntüler
Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen kavganın hastane görüntüleri ortaya çıktı.
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