İşte Andre Ayew'in Kadıköy'deki golü
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    İşte Andre Ayew'in Kadıköy'deki golü

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, 2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı maçta uzatmalarda ağları havalandırmıştı. 2-2 berabere biten maçta Marsilya'nın golleri Andre Ayew ve Valbuena'dan gelmişti. O karşılaşma ayrıca Alex'im Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de son golünü attığı maç olmuştu.

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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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