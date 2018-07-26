Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, 2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı maçta uzatmalarda ağları havalandırmıştı. 2-2 berabere biten maçta Marsilya'nın golleri Andre Ayew ve Valbuena'dan gelmişti. O karşılaşma ayrıca Alex'im Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de son golünü attığı maç olmuştu.