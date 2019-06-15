İstanbul'da sürpriz buluşma
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'un ağabeyinin, Ali Koç'un özel davetlisi olarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı
- Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
- Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı: Kastriot Imeri
- Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam
- Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı
- Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
- Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.