İspanya'dan Galatasaray için flaş transfer iddiası
Galatasaray'ın milli futbolcu Enes Ünal'ı kiralamak istediği iddia edildi.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Enes Ünal ile ilgileniyor.
Sarı kırmızılıların bonservisi İspanyol ekibi Villarreal'de olan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.
İspanyol basınından Mundo Deportivo, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediğini belirtti.
Haberde Enes Ünal ile ilgili "Kiralık gittiği Levante ve Valladolid'de beklenen seviyede ilerleyemedi. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunmasına karşın kulüpten ayrılacağı çok açık" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Valladolid'de 26 maça çıkan Enes, 6 gol ve 2 asist kaydetti. Enes Ünal'ın Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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